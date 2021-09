Aantal actieve cases boven de 500

20 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er zijn gisteren 66 personen positief getest. In totaal werden er 1648 testen afgenomen. Een testratio van 4 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames staat op 31, 15 personen daarvan liggen op de intensive care. Er zijn gisteren 47 personen genezen. Het aantal actieve cases op Curaçao stijgt boven de 500, naar 509 in totaal. Vanmiddag om half 12 is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen.

Lees ook: