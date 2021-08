Aantal ziekenhuisopnames gestegen naar 28

87 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er zijn vandaag 67 personen positief getest, waarvan 8 besmetting geïmporteerd zijn. In totaal werden er 2405 testen afgenomen. Een testratio van 2,8 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen naar 28, van wie 9 personen op de intensive care. Er is ook weer een patiënt overleden. Er zijn 48 personen genezen. Het totaal aantal actieve cases is nu 595.

Lees ook: