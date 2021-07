Aanvragen vaccinatiebewijs voor reizigers naar Europa mogelijk

KRALENDIJK – Gevaccineerde Bonairianen kunnen bij 0800-0900 een vaccinatiebewijs aanvragen voor hun reis binnen Europa. Dit vaccinatiebewijs hebben ze nodig om zonder coronatesten naar landen binnen Europa te reizen.

Het vaccinatiebewijs is een papieren QR-code. Er wordt hard gewerkt om binnenkort zelf het vaccinatiebewijs via een app te uploaden. De afdeling Publieke Gezondheid roept Bonairianen op om in deze fase alleen het vaccinatiebewijs aan te vragen als ze binnenkort op reis gaan.

