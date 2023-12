ABC Busbedrijf mag vijf nieuwe bussen kopen

WILLEMSTAD – Het ABC Busbedrijf krijgt er vijf nieuwe bussen bij. Het geld voor de aanschaf, zo’n twee miljoen gulden is vrijgemaakt door het ministerie van Financiën, zo staat te lezen op de Facebookpagina van minister Javier Silvania.

PNP-Statenlid Sheldry Osepa, die zich in de Staten sterk heeft gemaakt voor deze financiering en specifieke vragen over dit onderwerp heeft gesteld, is nog niet officieel op de hoogte gesteld, zo meldt het Antilliaans Dagblad. De politicus is desondanks blij, ook ‘voor alle 35.000 openbaarvervoergebruikers’.

Deze toezegging van fondsen is het directe resultaat van de investeringssubsidieaanvraag door ABC Busbedrijf op 31 oktober. Aanvankelijk was er een veel groter bedrag aangevraagd voor de aanschaf van vijftien nieuwe bussen, maar daarvoor is geen geld.

De huidige Volvo bussen werden in 2008 aangeschaft door toenmalig gedeputeerde Anthony Godett en zijn aan vervanging toe.