Amerika roept haar burgers op om niet meer naar Curaçao te vliegen

Amerika heeft Curaçao als zeer hoog risicogebied bestempeld en donkerrood gekleurd op de kaart, level 4, vanwege een toename van de besmettingen. Amerikanen wordt dringend geadviseerd om niet naar Curaçao af te reizen. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl

Nadat er maandenlang praktisch geen besmettingen op het eiland waren, is er sinds half juli weer een toename. Hoewel de cijfers nog altijd ver onder de piek van begin april liggen, en het merendeel van de bevolking nu gevaccineerd is, is dat voor het Amerika geen reden om af te zien van Level 4.

Aansluitend heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington het reisadvies aangepast. Een domper voor Curaçao, omdat Amerikaanse toeristen een belangrijkste inkomstenbron zijn. Tegelijkertijd zullen niet alle Amerikanen zich er wat van aantrekken.

De andere Caribische eilanden in het Koninkrijk hebben een minder negatief reisadvies. Saba en Sint-Eustatius zijn geclassificeerd in Level 1 (laag risico), Bonaire in Level 2 (beperkt risico) en Aruba en Sint-Maarten in Level 3 (hoog risico, maar geen probleem als je volledig gevaccineerd bent).

Overigens is Nederland al veel langer als Level 4, zeer hoog risico, geclassificeerd, maar daarvan zijn de gevolgen beperkt omdat Amerikaanse toeristen niet belangrijk zijn voor de economie.