Amerika wil relatie Venezuela nieuwe vorm geven

WASHINGTON – De massale migratie van Venezolanen naar de Verenigde Staten en de energieoorlog tegen Rusland hebben geleid tot een hernieuwde urgentie binnen de Amerikaanse regering om de relatie met het olierijke Venezuela opnieuw vorm te geven. Dat meldt de New York Times.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat de discussies draaien om het hervatten van de olie-export van Venezuela naar de Verenigde Staten. Dat zou wat Biden betreft mogelijk zijn als het land stappen onderneemt om de democratie te herstellen.

Sinds het aantreden van president Biden heeft zijn regering aangegeven open te staan ​​voor toenadering tot Venezuela in ruil voor een democratische opening, deels omdat sommige Amerikaanse functionarissen van mening zijn dat een puur harde aanpak er niet in is geslaagd de regering van president Nicolás Maduro weg te duwen van de autocratie.

Maar er komt steeds meer druk op de Amerikaanse regering om naar een deal te werken, zeggen analisten, nadat ’s werelds grootste olieproducenten deze maand besloten de productie te verminderen en de Venezolaanse migratie naar de Verenigde Staten enorm toenam.

Nu onderzoeken Amerikaanse functionarissen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis specifieke ideeën voor wanneer en hoe sancties kunnen worden versoepeld als reactie op concrete acties van de Maduro-regering.

Toestemming

Het moment is nabij dat Chevron, het laatste Amerikaanse bedrijf dat olie produceert in Venezuela toestemming krijgt om de export uit het land te hervatten, zeggen bronnen in Washington tegen de New York Times.

Die stap zou alleen komen als de regering van Maduro tot een akkoord komt met de oppositie om de humanitaire crisis in het land aan te pakken en formeel de politieke onderhandelingen met de oppositie in Mexico-Stad hervat.

Het is onduidelijk wanneer dat precies zal gebeuren, maar de regering-Maduro zou dicht bij een humanitaire deal met de oppositie staan. Een Venezolaanse oppositieleider, die om anonimiteit verzocht om interne beraadslagingen te bespreken, zei dat de formele onderhandelingen tussen de twee partijen in Mexico naar verwachting in de komende weken zullen worden hervat.

De gezanten van Maduro en de Venezolaanse oppositie ontmoetten elkaar vorig jaar in Mexico-Stad voor de laatste gespreksrondes die gericht waren op het oplossen van de politieke impasse in het land, maar Maduro beëindigde de gesprekken na slechts één ontmoeting.

Terwijl de beraadslagingen vorderen, kampen de Verenigde Staten met een buitengewone toename van Venezolaanse migranten die massaal aan de zuidgrens aankomen.