Amigoe getroffen door Corona

De opmaakafdeling van middagkrant Amigoe is zwaar geraakt door Corona. De vier man sterke afdeling zit thuis in isolatie. Met hulp van invalkrachten is het toch gelukt om de editie van vandaag te maken.

Maar voor de komende twee weken zal de krant naar eigen zeggen dunner worden. De redactie zal zich focussen op het Curaçaose nieuws en het internationale nieuws even laten voor wat die is. Zodra het kan wordt dat weer opgepakt.

Om dezelfde reden van Corona, verschijnt de komende twee weken ook de zaterdagbijlage Ñapa niet.