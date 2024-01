Evaluatierapport COVID-19 Crisis onthult tekortkomingen in Curaçaose aanpak

WILLEMSTAD – Premier Pisas heeft het evaluatierapport over de COVID-19-crisis aangeboden aan de Staten van Curaçao, waarin de noodzaak voor meer reservecapaciteit en professionalisering in crisisbeheer wordt benadrukt. Dit rapport, opgesteld door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), onderstreept het belang van voorbereiding op infectieziekten, reflectie en verbetering van de publieke gezondheidszorg, samenwerking binnen het Koninkrijk en effectievere dataverzameling.

In zijn aanbiedingsbrief benadrukte premier Pisas het belang van deze evaluatie, uitgevoerd conform de Landsverordening Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. Het rapport, ingediend na een verzoek om uitstel gezien de langdurige en ingrijpende COVID-crisis, biedt een grondige analyse van de aanpak en bestrijding van de crisis door Curaçao.

Het NIPV, gekozen om zijn objectiviteit, heeft de crisisbeheersing op Curaçao geëvalueerd aan de hand van interviews en documentenanalyse. De evaluatie belicht verschillende aspecten, waaronder voorbereiding, wetgeving, crisisstructuur, samenwerking en de impact van de crisis op de samenleving.

Een van de opvallende bevindingen is de kwetsbaarheid van organisaties en sectoren door beperkte capaciteit, een uitdaging die inherent is aan de kleinschaligheid van Curaçao. Zo was er nauwelijks vervanging voor sommige sleutelfiguren in de crisisorganisatie. Ondanks dat het aantal doden en besmettingen in de eerste negen maanden laag bleef, had de crisis een diepe impact op de bevolking.

De evaluatie wijst ook op de noodzaak van verbetering in de voorbereiding op grootschalige besmettelijke ziekten. Er waren geen specifieke plannen of scenario’s voor pandemieën, wat de aanpak van COVID-19 bemoeilijkte. De crisisbeheersing startte met een bestaande structuur, bestaande uit negen ‘Emergency Support Functions’ (ESF’s) en een tiende ESF voor Economie en voedselzekerheid werd toegevoegd. Deze flexibele en multidisciplinaire aanpak, inclusief crisiscommunicatie, is over het algemeen goed ontvangen.

Het rapport doet verschillende aanbevelingen, waaronder het permanent invoeren van bepaalde besluitvormingsprocedures, het vergroten van de slagkracht van de Directie Rampenbestrijding (DRR) en het verbeteren van juridische instrumenten voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze aanbevelingen worden nu verwerkt in procedures, plannen en beleid, in afwachting van goedkeuring.

Premier Pisas benadrukt het belang van samenwerking met ministeries om de aanbevelingen effectief te implementeren en toekomstige crises beter te beheersen. Het niet opvolgen van deze aanbevelingen kan grote gevolgen hebben voor het land bij een volgende crisis of ramp.

Het rapport concludeert dat Curaçao moet leren van de COVID-19 crisis en zich moet voorbereiden op toekomstige uitdagingen, met een nadruk op reservecapaciteit, deskundigheid, professionaliteit, en multidisciplinaire samenwerking, zowel lokaal als binnen het Koninkrijk.