Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

WILLEMSTAD – Ondanks hoopvolle groeicijfers, waarschuwt CBCS-president Richard Doornbosch voor aanzienlijke risico’s die het economisch herstel kunnen bedreigen. Het niet bereiken van een oplossing voor ENNIA zou kunnen leiden tot deviezentekorten en een ernstige economische crisis. Bovendien zijn er nog lopende onderhandelingen tussen Curaçao en Nederland over de herfinanciering van COVID-19 leningen, wat de financiële stabiliteit van Curaçao in gevaar kan brengen.

In een recent Economisch Bulletin heeft Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), aangegeven dat de economie van Curaçao zich in het begin van 2023 verder heeft hersteld van de impact van de COVID-19-pandemie. Het is goed nieuws dat het herstel vooral te danken is aan een toename in toerisme, zowel verblijfstoerisme als cruisetoerisme.

Curaçao krijgt te maken met een vertraging van de economische groei, van een indrukwekkende 7,9 procent in 2022 tot 3,8 procent in 2023 en verder tot 3,4 procent in 2024. Deze vertraging komt ondanks een onverwachte toename in particuliere investeringen en een opleving in cruisetoerisme.

Andere risico’s zijn onder meer onrust op internationale financiële markten als gevolg van monetaire beleidsverstrakking door grote centrale banken en mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne en extreme weersomstandigheden.

Daarbovenop kunnen stijgende internationale olieprijzen, als niet doorberekend in lokale prijzen, leiden tot hogere inflatie en een stijging van de reële wisselkoers, wat op zijn beurt de particuliere consumptie en export zou kunnen beïnvloeden en daarmee de groei zou kunnen belemmeren.