Amy Lynn Bradley verdween 24 jaar geleden op cruiseschip, vlak voor aankomst op Curaçao

PETERSBURG – Amy Lynn Bradley verdween in 1998 tijdens een familiecruisevakantie en werd nooit meer teruggevonden. Maar er is een verontrustende foto opgedoken die het lot van de Amerikaanse vrouw zou kunnen verklaren.

Toen Amy Lynn Bradley, 23, aan boord ging van het cruiseschip Rhapsody of the Seas, was ze opgewonden om aan de reis van haar leven te beginnen. Samen met haar familie – ouders, Ron en Iva, en broer, Brad, 21 – keek ze uit naar een heerlijke week varen rond de Caribische eilanden.

Op de derde avond vierden Amy en Brad feest in de nachtclub van het schip, waar band Blue Orchid optrad. Beelden van de avond toonden Amy, uit Petersburg, Virginia, lachend en dansend op de dansvloer.

Amy, helemaal rechts, op de dansvloer op het cruiseschip Rhapsody of the Seas | Foto: That’s Life magazine

Rond drie uur ’s nachts gingen de broers en zussen terug naar hun familiehut waar ze op hun balkon kletsten voordat Brad naar bed ging. Om 5.30 uur zag Ron zijn dochter slapen in een ligstoel op het balkon. Maar toen hij om zes uur ’s ochtends weer wakker werd, was Amy nergens te bekennen.

Het enige wat nog ontbrak waren haar sigaretten en aansteker – zelfs haar sandalen lagen nog in de kamer. Ron wist dat ze niet zou vertrekken zonder het iemand te vertellen.

Bezorgd doorzocht hij de gemeenschappelijke ruimtes van het schip voordat hij terugkwam om het aan Iva en Brad te vertellen. Ze informeerden het onmiddellijk de bemanning van het schip en smeekten hen om een ​​oproep te doen en te voorkomen dat iemand uitstapte totdat ze was gevonden.

Maar ze kregen te horen dat het te vroeg was om een ​​oproep over het hele schip te doen, en lieten passagiers en personeel uitstappen toen ze op Curaçao aankwamen. Als Amy had willen ontsnappen – of iemand haar wilde verwijderen – was dit de perfecte gelegenheid.

Pas om 07.50 uur – toen de meerderheid van de passagiers al van boord was gegaan – werd er een oproep gedaan waarin Amy werd gevraagd zich bij de receptie te melden. Terwijl de bemanning de gemeenschappelijke ruimtes doorzocht, werd er niet gekeken naar passagiers- of personeelskamers.

Er was geen bewijs dat Amy overboord was gevallen. En ze was een sterke zwemmer, dus het was onwaarschijnlijk dat ze zo dicht bij de kustlijn zou zijn verdronken. De familie Bradley stond wantrouwend tegenover de bemanning.

“We merkten meteen dat er enorm veel aandacht was voor Amy van de bemanningsleden”, vertelde Iva later aan talkshowhost Dr. Phil. Ron herinnerde zich zelfs een ontmoeting waarbij een ober naar Amy vroeg omdat hij zei dat de bemanning haar naar Carlos en Charlie’s Restaurant wilde brengen toen het schip in Aruba aanmeerde. Toen hij Amy ernaar vroeg, was ze onvermurwbaar dat ze niet zou gaan.

“Ze geven me de kriebels”, zei ze.

Passagier Crystal Roberts vertelde de familie dat ze Amy rond zes uur ’s ochtends op het dek van het schip had gezien. In een vreemde wending was Iva de avond voor Amy’s verdwijning gaan kijken naar foto’s die te koop waren genomen door de cruisefotograaf tijdens het diner.

Ondanks dat de fotograaf zei dat hij zich herinnerde dat hij foto’s had geprint met Amy erop, waren er geen. Iemand had ze meegenomen.

Terwijl de bemanning onvermurwbaar was en dat de cruise moest doorgaan in het belang van de andere passagiers, bleef Amy’s hectische familie achter op Curaçao en schakelde de autoriteiten in die een vierdaagse zoektocht naar het omliggende land en de zee uitvoerden.

Strand

De zaak werd een cold-case tot vijf maanden later, toen de Canadese ingenieur David Carmichael meldde dat hij een vrouw had gezien die werd begeleid door twee mannen op een Curaçaos’ strand.

“Ze zag er bang uit alsof ze op het punt stond iets te zeggen toen een van de jongens haar wenkte”, zei hij. Hij herinnerde zich zelfs haar twee kenmerkende tatoeages – een gekko en een Tasmaanse duivel – die overeenkwamen met die van Amy.

Terwijl onderzoekers onmiddellijk terug gingen zoeken, vonden ze geen spoor van Amy.

Een andere man die destijds bij de Amerikaanse marine werkte, zei dat hij in een bordeel op Curaçao was benaderd door een vrouw genaamd Amy, die om hulp vroeg. Hij meldde de waarneming pas jaren later, toen hij met pensioen was gegaan en haar foto in een tijdschrift had gezien.

In 2005 beweerde getuige Judy Maurer dat ze Amy met drie mannen in een warenhuis in Barbados had gezien.

Toen de mannen even weg waren, vertelde ze Judy dat haar naam Amy was en dat ze uit Virginia kwam, voordat de mannen terugkwamen en haar wegleidden.

Zeven jaar

Datzelfde jaar, zeven jaar na de verdwijning van Amy, kwam de grootste – en meest verontrustende – aanwijzing tot nu toe.

De familie Bradley ontving foto’s van een vrouw die bekend staat als ‘Jas’ en die er versuft uitziet en gekleed is in lingerie. Ze waren oorspronkelijk gepost op een ter ziele gegane website die reclame maakte voor vakanties voor volwassenen in het Caribisch gebied.

De familie Bradley ontving een foto van ‘Jas’ die een gelijkenis had met Amy | Foto: That’s Life magazine

Was Amy meegenomen en verkocht als seksslaaf? Onafhankelijke forensische experts waren het erover eens dat de foto’s een ‘perfecte’ match waren voor Amy. “Toen ik voor het eerst naar de foto keek, was het niet de Amy die ik ken”, vertelde Iva aan Vanished . “De foto ziet eruit als een harde en gekwelde Amy.”

Maar de foto’s gaven hen hoop dat Amy nog leefde.

“We hebben vanaf het begin volgehouden dat iemand Amy heeft gezien en Amy op de een of andere manier van dat schip heeft gehaald”, vertelde Ron aan NBC.

In maart 2010 werd Amy Lynn Bradley wettelijk dood verklaard door de autoriteiten, ondanks de afwezigheid van getuigen en er werd geen lichaam gevonden.

Nu, 24 jaar na haar verdwijning, is de familie nog steeds geen stap dichter bij het hebben van antwoorden. Een beloning voor informatie die leidt tot Amy’s herstel, samen met fotofit-tekeningen van een oudere Amy worden nog steeds vermeld op website van de FBI.

“Ik en mijn ouders hebben veel verdriet moeten doorstaan, maar het laatste dat ik ooit tegen Amy heb gezegd was: ‘Ik hou van je’, voordat ik die nacht ging slapen”, zei Brad in een video van Wanted by the FBI.

“De wetenschap dat dat het laatste is wat ik tegen haar heb gezegd, is altijd erg geruststellend voor me geweest.”

Dit artikel verscheen origineel in That’s Life! tijdschrift