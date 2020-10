Ansary wil niet schikken

Willemstad – Hushang Ansary is niet van plan een schikking te treffen in de zaak Ennia. Om die reden is de Centrale Bank een rechtszaak begonnen om minstens 700 miljoen gulden terug te vorderen van de 94-jarige eigenaar van Ennia.

Dat geld, en waarschijnlijk meer, heeft Ansary vanaf 2006 uit de verzekeraar getrokken om aandelen te kopen in zijn andere bedrijven.

De Centrale Bank nam in 2016 het bestuur van Ennia over en plaatste de verzekeraar onder curatele. Waarom dat zo lang duurde, is niet bekend.

