Antilliaanse leguaan geboren in Diergaarde Blijdorp

Foto – Diergaarde Blijdorp

Blijdorp – In Diergaarde Blijdorp is een zeer bedreigde Antilliaanse leguaan geboren. Een primeur voor de dierentuin.

In 2018 kwamen vier jonge Antilliaanse leguanen vanuit Sint-Eustatius naar Rotterdam om een fokprogramma te starten. Ze mochten destijds met Mark Rutte meevliegen in het regeringsvliegtuig. En nu, ruim twee jaar later, is het eerste jong geboren.

De Antilliaanse leguaan komt binnen de Nederlandse Cariben tegenwoordig alleen nog maar voor op Sint-Eustatius. Bedoeling is dat ook daar een fokprogramma wordt opgezet. Diergaarde Blijdorp heeft de vier beestjes in bruikleen van Stenapa.

Lees ook: