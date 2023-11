Apothekersvereniging: Nu is het Genoeg!

WILLEMSTAD – De Apothekersvereniging VAE heeft haar bezorgdheid geuit over de toekomst van de apotheeksector in 2023 en vraagt zich af of er nog perspectief is.

De vereniging kijkt terug op de veranderingen sinds 2001, toen de receptenregeling werd geïntroduceerd. Die is daarna niet meer herzien of aangepast, ondanks verschillende bezuinigingen in de gezondheidszorg door SVB voor de bevolking van Curaçao. Dit heeft volgens de botica’s geleid tot een afname van de inkomsten voor de apotheeksector.

“In de afgelopen 10 jaar zijn er beloftes gemaakt door de overheid om de receptenregeling te verhogen, maar deze aanpassingen zijn nooit doorgevoerd”, zegt VAE.

Volgens de Basisverzekeringswet moest er sinds 2013 elke twee jaar een contract worden ondertekend tussen SVB en de apotheken, maar dit is volgens de botica’s nooit gebeurd.

VAE is momenteel in onderhandeling met het ministerie van Volksgezondheid over deze kwestie. In oktober 2023 werd aangekondigd dat de apotheken nu met SVB en de nieuw opgerichte Gezondheidsautoriteit van Curaçao moeten onderhandelen over een norm voor apotheken.

Financieel beheer

De ervaring vanuit de apotheeksector toont aan dat de overheid zich richt op financieel beheer met als doel het verlagen van de kosten in de farmaceutische sector, zonder de kwaliteit van zorg voor SVB-verzekerden en daarmee de bevolking van Curaçao te verbeteren.

In tegenstelling tot eerdere garanties en privéverzekeringen, die niet meer bestaan omdat hun klanten wettelijk verplicht zijn deel uit te maken van BVZ, is zowel de zorgverlening aan de bevolking als de inkomsten van de apotheeksector negatief beïnvloed.

Tijdens de COVID-pandemie werden alle apotheken en hun personeel door de overheid gecategoriseerd als een primaire sector en hebben ze gezorgd voor kwalitatieve farmaceutische zorg. “Dit werd gedaan met liefde, plichtsbesef, verantwoordelijkheid en toewijding voor Curaçao”, aldus VAE.

Ondanks deze inspanningen werken de apotheken nog steeds volgens de tarieven van 2001, terwijl alle kosten zijn gestegen. Het pakket van SVB wordt maandelijks kleiner, apotheken bieden professionele farmaceutische diensten aan zonder invloed op medicijnprijzen.

Luiers en bloedsuikermeters worden geleverd zonder vergoeding en er is geen vergoeding voor materialen, zoals zakjes en flesjes, noch voor bereidingen of wachtdiensten.

Botica’s werken onder hoge druk met minder personeel, ondersteunen de administratie van SVB en werken samen met SVB om kosten te verlagen, bijvoorbeeld door generieke medicijnen. Daarom zegt de apothekersvereniging VAE nu dat het genoeg is.