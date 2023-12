Aqualectra organiseert opnieuw kleurrijke wedstrijd eindejaarsverlichting Curaçao

WILLEMSTAD – Aqualectra lanceert opnieuw de campagne Kòrsou Ban Biba Fin di Aña 2023. Deze campagne moedigt gezinnen, buurtgroepen en bedrijven aan om hun huizen, openbare ruimtes en bedrijfspanden feestelijk te versieren en zo bij te dragen aan de feestelijke sfeer op het eiland. Naast het stimuleren van een feestelijke sfeer, versieren en verlichten Aqualectra en de overheid ook zelf het stadscentrum van Willemstad.

De eindejaarsperiode op Curaçao belooft dit jaar weer extra feestelijk te worden met de terugkeer van deze campagne, stelt de energieleverancier, die de campagne organiseert met samen met het ministerie van Verkeer, Transport en Stadsplanning, VVRP en het ministerie van Economische Ontwikkeling MEO.

Competitie

Deelnemers kunnen zich inschrijven tot uiterlijk 12 december door een e-mail te sturen naar Aqualectra met hun naam, versieradres en telefoonnummer. Een jury beoordeelt tussen 15 en 29 december de mooist versierde huizen, openbare ruimtes en bedrijfspanden.

De competitie is verdeeld in drie categorieën: huizen, openbare ruimten in de buurt en bedrijven. Voor de categorie huizen zijn er drie prijzen variërend van vijfhonderd tot duizend gulden.

De mooist versierde openbare ruimte in de buurt ontvangt 2.500 gulden, die gedoneerd wordt aan een liefdadigheidsorganisatie naar keuze van de winnende groep. De onderneming met de meest indrukwekkende versiering wordt publiekelijk erkend als winnaar in hun categorie.