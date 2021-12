Argentijn Pekerman bondscoach voetballers Venezuela

WILLEMSTAD – José Pekerman is de nieuwe bondscoach van het Venezolaanse voetbalelftal. De 72-jarige Argentijn staat voor de haast onmogelijke opgave het land uitzicht te bieden op deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar in Qatar.

Venezuela staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule op de laatste plaats met 7 punten uit veertien duels. Er zijn nog vier speelronden. Pekerman had eerder onder meer Argentinië en Colombia onder zijn hoede. Hij is al de vierde bondscoach van Venezuela sinds de start van de WK-kwalificatiereeks.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures