Arts komt terug om te helpen met coronazorg: “Ik voelde een soort plicht om te helpen omdat ik uit Curaçao kom”

WILLEMSTAD – Lung Jeung is geboren en getogen op Curaçao. Momenteel werkt hij als arts-assistent bij de afdeling Neurologie afdeling in het Amsterdam UMC. Toen hij hoorde dat er hulp nodig was in het Curaçao Medical Center (CMC) vanwege het grote aantal coronabesmettingen, pakte Lung zijn koffers en vloog terug naar zijn geboorteland. Om te helpen met de coronazorg. “Ik voelde me zo hulpeloos, dus ik wilde iets doen om de situatie daar te verbeteren”, aldus de arts.

Lung woont al meer dan tien jaar in Nederland. Na de middelbare school op Curaçao twijfelde hij lang over zijn studiekeuze. Uiteindelijk besloot hij geneeskunde in Nederland te studeren. Lees verder op Koninkrijk.nu