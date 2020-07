Aruba kan herfinancieren

35 Gedeeld

Oranjestad – Aruba kan haar staatsschuld via Nederland herfinancieren. De schuld is opgelopen tot bijna 5,5 miljard gulden, maar is lager dan waarmee eerder rekening werd gehouden, aldus het College Aruba financieel toezicht.

De meevaller is te danken aan het positieve effect van de loonsubsidieregeling, de bijgestelde groeiramingen en de doorgevoerde bezuinigingen. Over de staatsschuld betaalt Aruba dit jaar 227 miljoen aan rente. Deze renteverplichtingen kunnen dus substantieel dalen als regering en parlement alsnog instemmen met de Nederlandse voorwaarden.

