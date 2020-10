Aruba versoepelt tijden van avondklok

8 Gedeeld

Oranjestad – Aruba versoepelt de avondklok. Die gaat vanaf morgen pas in om 12 uur middernacht. Dat is nu nog 22.00 uur ‘s avonds.

Alle winkels en horecagelegenheden moeten nu om elf uur dicht. De versoepeling is een gevolg van de drastische vermindering van het aantal besmettingen in de afgelopen weken. Die liepen in twee weken tijd terug van 1630 halverwege september tot 451 gisteren.

Gisteren overleed er wel weer een patiënt aan Corona. De teller staat daar inmiddels op 31.

