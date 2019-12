14 Gedeeld

Willemstad – Het Bedrijven Platform Milieu op Curaçao beloont TUI met een duurzaamheidscertificaat. Die krijgt de reisorganisatie omdat het voldoet aan de eerste eisen voor duurzaamheid.

Zo geeft TUI inzicht in zijn afvalstromen en hergebruikt of recycled deze zoveel mogelijk. Het is een eerste stap, er zijn in totaal drie certificaten te behalen. TUI is nu een van de negen bedrijven op Curaçao met het eerste certificaat.