Benzine en diesel op Curaçao licht omhoog, water en stroom fors omlaag

WILLEMSTAD – Benzine gaat dinsdag een halve cent omhoog naar iets meer dan 2,35 gulden per liter. Diesel gaat bijna twee cent omhoog naar 2,22 gulden per liter. Dat maakt toezichthouder Bureau Telecommunicatie en Post bekend.

Daarmee is de benzineprijs dit jaar net iets lager dan waarmee 2022 begon. Toen kostte een liter 2.31 gulden aan de pomp. De hoogste prijs dit jaar was in augustus, ten een liter benzine 2,96 gulden kostte.

Dieselrijders zijn wel veel duurder uit dan aan het begin van dit jaar. Toen kostte een liter aan de pomp 1,71 gulden, vijftig cent minder dan nu.

Water en elektriciteit

Het tarief van elektriciteit en water daalt deze maand aanzienlijk. Met ingang van donderdag 1 december daalt de prijs voor een kilowattuur stroom ruim acht cent.

De goedkoopste tariefgroep tot 250 kilowattuur kent dan een tarief van 70 cent. De duurste tariefgroep voor gebruik boven 350 kilowattuur daalt van bijna 94 cent naar bijna 86 cent.

Water daalt bij verbruik tot negen kuub naar iets meer dan 9,23 gulden per kuub. Dat is 45 cent per kuub minder dan nu het geval is. De daling van de stroom- en watertarieven is vooral het resultaat van lagere gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit.

De prijs voor gas verandert niet. De gesubsidieerde prijs voor een grote gascilinder blijft tachtig gulden, terwijl een kleine gasfles 16 gulden blijft kosten.