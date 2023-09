Benzine en diesel weer duurder

WILLEMSTAD – De prijs voor een liter benzine en diesel gaat dinsdag 26 september weer omhoog. Een liter benzine aan de pomp kost nu nog 2,44 gulden. Dat gaat volgende week 2,50 worden. Een vehoging van zes cent per liter.

Diesel gaat nog forser omhoog. Betaalde de automobilist of vrachtwagenchauffeur de afgelopen maand nog 1,74 voor een liter, volgende week dinsdag wordt dat 1,91 gulden, een verhogng van maar liefst 17 cent.

De prijzen gaan een week eerder omhoog dan normaal. De toezichthouder die prijsaanpassingen doorvoert, doet dat normaal gesproke op de eerste dinsdag van de maand.

Met de invoering een week eerder is de automobilist dus nog duurder uit dan normaal het geval zou zijn. Een week eerder betaalt hij of zij al de verhoogde prijzen.

Elektriciteit

Ook stroom gaan fors omhoog, na de aanvankelijke daling vorige maand. De nieuwe prijs stijgt van 62 cent per kilowattuur naar 68 cent, zes cent meer.

Die prijs geldt voor de eerste 250 kilowattuur. Wie meer verbruikt moet meer betalen per geleverde stroomeenheid. Zo wordt de volgende honderd kilowattuur bijna 79 cent, dat was 73 cent. Wie nog meer verbruikt, moet op dat meergebruik ruim 83 cent per kilowattuur betalen, ook zes cent minder.

De daling van de elektriciteitstarieven is het resultaat van een stijging in de brandstofprijzen om energie op te wekken in combinatie met een fors hogere correctiefactor in augustus

Water

Water gaat ook omhoog. Duizend liter kost vanaf 1 oktober afgerond 9,15. Dat was 8,75 gulden, 40 cent duurder dus per kuub voor de eerste negen kuub.

Voor water geldt net als voor stroom het progressieve tariefsysteem, waarbij de volgende schaal een prijs kent van afgerond 14,31. Wie meer dan twaalf kuub verbruikt, maar minder dan twintig, moet 16,25 per 1000 liter water over dat meerbruik afrekenen. Wie nog meer water verbruikt, moet over dat meerverbruik 18,21 gulden per kuub betalen.

De stijging van de watertarieven is het resultaat van hogere elektriciteitskosten voor de productie van water en een fors hogere correctiefactor over de maand augustus.