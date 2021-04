Benzine licht omhoog, diesel gelijk

WILLEMSTAD – De benzine gaat dinsdag twee cent omhoog. Voor een liter betaal je dan 2,24 gulden. Een jaar geleden kostte benzine nog 1,76 per liter, bijna 50 cent goedkoper. Diesel blijft nu in prijs gelijk, 1,68 gulden per liter.

Voor stroom moet vanaf morgen in de eerste tariefgroep iets meer dan 63 cent per kilowattuur betaald worden. Dat is anderhalve cent meer dan afgelopen maand. Water tenslotte, kost – voor de eerste 250 kuub – op dit moment nog 8,49 gulden. Dat wordt morgen 8,75 gulden, een stijging van 26 cent per 1000 liter.