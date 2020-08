Besmettingen Sint-Maarten vanwege nachtleven

7 Gedeeld

Philipsburg – De corona-besmettingen op Sint-Maarten zijn te herleiden naar het nachtleven, naar bars, nachtclubs en seksclubs. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten op het eiland.

Het totaal aantal besmettingen ligt nu op 205, waarvan 95 op dit moment actief zijn. 89 van hen zitten in thuisquarantaine, één in isolatie en vijf zijn opgenomen in het ziekenhuis. Sinds het begin van de crisis zijn 17 mensen overleden aan het coronavirus.

