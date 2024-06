Algemeen Bevolkingssamenstelling Curaçao verandert Redactie 05-06-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – De bevolking van Curaçao is vergrijsd en gegroeid tot ruim 155 duizend inwoners, volgens de resultaten van de volkstelling van 2023. Deze cijfers werden gisteren bekendgemaakt door de directeur van het CBS, Sean de Boer, tijdens een persconferentie. De demografische veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor het zorgniveau op het eiland.

De recente volkstelling onthult dat bijna een kwart van de bevolking nu ouder is dan 65 jaar. Dit is een stijging van bijna veertien procent in 2011 naar bijna 25 procent in 2023. Tegelijkertijd is de totale bevolking met 3,5 procent gegroeid, een toename van ruim vijfduizend mensen vergeleken met 2011.

Het aantal huishoudens op Curaçao is gestegen tot net iets meer dan zestigduizend, maar de gemiddelde huishoudgrootte is gedaald van 2,7 personen in 2011 naar 2,5 personen in 2023. “Dit wijst op een verschuiving in de samenstelling van huishoudens”, aldus De Boer.

Gevolgen voor de zorg

De vergrijzing van de bevolking betekent een grotere vraag naar gezondheids- en welzijnsdiensten voor ouderen.

Het percentage kinderen onder de veertien jaar is afgenomen van bijna twintig procent in 2011 tot ruim veertien procent in 2023. Deze daling kan leiden tot toekomstige tekorten aan arbeidskrachten, wat weer invloed heeft op de economische groei en de zorgsector.

De meerderheid van de bevolking – ruim 75 procent – is geboren op Curaçao, bijna net zoveel als in 2011. Het aandeel inwoners geboren in Nederland, de Dominicaanse Republiek en Colombia blijft significant, terwijl het aantal inwoners geboren in Venezuela is toegenomen tot 2,7 procent. Deze verschuivingen kunnen te maken hebben met economische en politieke omstandigheden in de herkomstlanden.

Non-respons en datakwaliteit

Bij de volkstelling weigerde 7,5 procent van de benaderde personen deel te nemen. Dit percentage kan leiden tot een non-respons bias, wat de nauwkeurigheid van de gegevens beïnvloedt.

Minister Ornelio Martina verklaarde dat de volkstelling van 2023 waarschijnlijk de laatste in zijn traditionele vorm zal zijn. “In de toekomst zullen relevante gegevens waarschijnlijk digitaal worden verzameld en centraal worden beheerd”, aldus Martina. Tegen 2033 verwacht hij dat alle belangrijke data uit administratieve registers gehaald kunnen worden, wat een kleinere en efficiëntere volkstelling mogelijk maakt.