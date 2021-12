Bezoekersaantal Bonaire boven niveau 2019

KRALENDIJK – Het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Caribisch Nederland kwam is in het derde kwartaal van 2021 bijna verdrievoudigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Ten opzichte van 2019 was dit 1 procent hoger. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral het aantal bezoeken aan Bonaire nam het laatste kwartaal toe, dit waren er zelfs 3000 meer dan in 2019, voor de coronacrisis. Op Saba en St. Eustatius nam het aantal bezoeken ook toe ten opzichte van een jaar eerder, maar werd het niveau van 2019 nog niet gehaald.

