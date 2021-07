Bicentini maakt zich op voor Gold Cup

Remko Bicentini ontbreekt de komende tijd bij NEC Nijmegen. De 53-jarige coach zit met de nationale ploeg van Canada in Amerika tijdens de Gold Cup. Daar is hij assistent van bondscoach John Herdman.

Bij NEC is Bicentini assistent-trainer. Hij loopt in Nijmegen stage voor de trainerscursus UEFA Pro. In de poule van de Gold Cup speelt Canada tegen Martinique, de Verenigde Staten en Haïti.

