Blauwe partij heeft nieuwe naam

Willemstad – De politieke partij MAN heeft een nieuwe naam. Althans de drie letters hebben weer een betekenis: Movementu Alsa Nashon. Dat is besloten tijdens een digitaal partijcongres.

De naam betekent zoveel als ‘de beweging die de natie verheft’. Bij de oprichting van de partij in 1971 betekende de afkorting nog Movementu Antia Nobo, maar in 2005 werd die betekenis geschrapt, vanwege het referendum over de nieuwe staatkundige structuur.

