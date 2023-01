Bloemhof heeft een bank van 22.000 plastic doppen

WILLEMSTAD – Landhuis Bloemhof heeft de allereerste volledig gerecyclede tuinbank op Curaçao die gemaakt is van 22.000 plastic afvaldoppen. Het tuinmeubel is gemaakt door Limpi Recycling.

Volgens de makers is de bank het resultaat van een zorgvuldig ontwikkeld en getest ontwerp- en productieproces. Inmiddels heeft Limpi Recycling ruim zes jaar ervaring met het werken met hun belangrijkste grondstof: plastic afval.

Debrah en Mitchell, oprichters van het bedrijf, zijn niet alleen productontwerpers maar hebben ook de technische achtergrond om met het materiaal te werken.

Het bedrijf beschikt inmiddels over verschillende machines om het plastic te versnipperen en te verwerken tot een bruikbare massa waarmee het plastic in een nieuwe vorm een tweede leven krijgt.

Meerdere van deze machines zijn zelfgebouwd, op maat met bestaande onderdelen samengesteld of aangepast aan wat voor de productie van het bedrijf nodig is.

Mengeling

De tuinbank bij Landhuis Bloemhof bestaat uit een mengeling van doppen van alle kleuren, waardoor de blauwgrijze tint tevoorschijn komt. Het resultaat is een tuinmeubel waar water en termieten geen vat op hebben.

De makers willen ook meubelen van specifieke kleuren willen maken, maar dan zouden de doppen eerst op kleur geselecteerd moeten worden en dat is tijdrovend. Limpi Recycling is nu bezig om een machine te ontwerpen die de doppen automatisch op kleur sorteert.

Limpi Recycling levert inmiddels op verschillende lokaties gerecyclde souverniers en andere producten van Curaçaos afvalplastic. Er zijn inmiddels twee medewerkers bijgekomen voor productie en ontwerp.

Milieu

Limpi Recycling werd opgericht door Debrah Nijdam en Mitchell Lammering in 2017. Beiden studeerden product design in Nederland. Na hun studie besloten ze naar Debrahs geboorte eiland te gaan om te kijken of ze er iets konden opzetten met hun opleiding.

Wat startte als een recycling project voor zes maanden is anno 2023 uitgegroeid tot een bedrijf met een bewust hart voor het milieu. Inmiddels werken niet alleen Debrah en Mitchell voor Limpi Recycling. Ruwensly Wilson werkt er in de productie en Gianninah De Jongh heeft het team versterkt als all round ontwerp- en productie medewerker.