Bonaire opent maritieme grens met Venezuela 

KRALENDIJK – Vanaf 3 april gaan de maritieme grenzen tussen Bonaire en Venezuela weer open. Dat maakt het bestuur van Bonaire bekend. De opening is het gevolg van technisch overleg dat eind januari plaatsvond op Curaçao.

De opening in april betekent in eerste instantie een hervatting van de invoer van groenten, fruit en bouwmaterialen. Door dit te doen, hoopt het Bestuurscollege de kosten van levensonderhoud verder te verlagen. Later zullen ook andere maritieme en luchtverkeer worden hervat.

Op 19 februari 2019 sloot Venezuela unilateraal de grens met de ABC-eilanden en opnieuw het luchtruim tot 30 april 2023. Toen Venezuela de grenzen weer open wilde stellen, weigerden de ABC-eilanden om dit te doen, vanwege smokkel en illegale migratiestromen vanuit Venezuela.