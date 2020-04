Bonje in de Colleges financieel toezicht

Willemstad – De Caribische leden van het College financieel toezicht zijn het faliekant oneens met het advies van hun voorzitter Raymond Gradus over de Nederlandse hulp aan hun eilanden vanwege Corona.



Ze verwijten de voorzitter geen rekening te hebben gehouden met hun inbreng in het advies en het op eigen houtje advies te hebben uitgebracht aan de Rijksministerraad.



Volgens de Caribische leden duwt het advies van het Cft de eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten ‘alleen maar verder de afgrond in’. Vandaag overlegt Den Haag met alle premiers in het Koninkrijk over de hulp van Nederland.