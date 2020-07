Bovenwinden halen opgelucht adem

25 Gedeeld

Philipsburg – De drie Bovenwindse eilanden, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius halen opgelucht adem. De tropische depressie die zich begin deze week aankondigde is geen storm geworden en trok ook nog eens ruim zuidelijk voorbij de drie eilanden.

Daardoor was er uiteindelijk alleen maar sprake van veel regen en stonden hier en daar wat straten onder water. De tropische depressie kan in de loop van vandaag nog wel tot storm groeien en overlast gaan geven op de Dominicaanse Republiek en later deze week op Cuba.

In dat geval zal het systeem de naam Isaias krijgen, de negende storm dit orkaanseizoen.

