Braam trekt kandidatuur ministerschap in

WILLEMSTAD – Eduard Braam wordt geen minister. Hij trekt zijn kandidatuur voor Justitie in. Reden is het vonnis uit 2000, waarmee Braam tot in cassatie werd veroordeeld voor ontucht met een 16-jarig meisje. Hij kreeg hiervoor geen straf opgelegd.

Maar sinds bekend is dat Braam minister gaat worden, duikt het vonnis weer op en zorgt voor onrust. En dat kan het land niet gebruiken, aldus Braam. De MFK-politicus gaat nu de Staten in namens MFK. Wie wordt voorgedragen op Justitie is nog niet bekend.

Lees ook: