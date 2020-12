33 Gedeeld

Foto Extra

Willemstad – Een nobele daad van de brandweer. Die redde gisteren een poesje dat in een zinkput was gevallen. Dat gebeurde bij een huis aan de Cassandraweg in Jongbloed.

Door nog onbekende oorzaak was het poesje door een kleine opening in een metersdiepe zinkput gevallen.

Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk lukte het de brandweer om het beestje weer naar boven te halen en aan de eigenaar terug te geven.

