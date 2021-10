Braves winnen derde wedstrijd in worldseries

1 Delen

Screenshots: CBS Sports

The Atlanta Braves hebben gisteravond thuis de derde wedstrijd om de worldseries gewonnen met 2-0 van de Houstons Astros. In de best-of-seven staan de Braves met Curaçaoneaar Ozzy Albies nu met ​​2-1 voor.

Zeven innings lang mochten de Astros hopen op de winst of een gelijkspel, maar in de achtste inning kregen de Braves hun eerste punt van de wedstrijd, gevolgd door een tweede in de laatste inning.

De Astros kunnen de stand vanavond weer gelijktrekken, maar spelen uit in het Truist Park van de Braves.