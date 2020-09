Briën vliegt met een MD-11 de wereld rond

© Briën Schouten met zijn vader (foto boven), MD 11 op Hongkong Airport (foto onder)

Briën Schouten (30) is gezagvoerder op de McDonnell Douglas MD-11 bij Western Global Airlines. Hij vliegt de hele wereld over en heeft ook tijdens corona veel vracht gevlogen.



De luchtvaartsite Upinthesky sprak uitvoerig met de Curaçaoënaar, die in 2008 aan zijn vliegopleiding begonn bij de Flight Safety Academy in Vero Beach, Florida. Hierna kreeg hij direct een baan op Curaçao bij Ez Air. Hij vloog ook voor Insel Air op een MD-80 en vliegt sinds 2016 op een MD-11.

