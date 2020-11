Buladó Nederlandse inzending Oscars

96 Gedeeld

De speelfilm Buladó is de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film van regisseur Eché Janga, won eerder al een Gouden Kalf.

De film dingt mee in de categorie International Feature Film. Buladó is bijna helemaal in het Papiaments en speelt zich af op Curacao.

De film is uit dertien aanmeldingen geselecteerd door een commissie van mensen uit de Nederlandse filmindustrie.

Op 15 maart worden de nominaties in alle categorieën bekendgemaakt. De 93e Oscaruitreiking vindt plaats op 25 april 2021.