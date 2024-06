Cultuur en muziek Winnaars eerste Caribbean Cinepoetry Contest bekend Redactie 03-06-2024 - 2 minuten leestijd

Image 'Baranca' from the cinepoem 'Lost in Translation' by Miguel van der Velden and Nastasha Lee from Aruba

WILLEMSTAD – Wintertuin Curaçao heeft vandaag de winnaars bekendgemaakt van de eerste Caribbean Cinepoetry Contest. De winnende duo’s, die elk 1500 dollar ontvangen om een cinepoem te ontwikkelen, zijn Lysanne Charles en Ras Mosera, Miguel van der Velden en Natasha Lee, en Jeannine Käsor en Gianno Silvanie. Hun werk zal worden gepresenteerd tijdens het Wintertuin Curaçao Festival op 21 september bij Landhuis Vredenberg.

De Caribbean Cinepoetry Contest, georganiseerd door Wintertuin Curaçao, is een succes gebleken. Deze competitie brengt poëzie en film samen in cinepoems, korte producties waarin beide kunstvormen elkaar versterken. Met de contest wil Wintertuin Curaçao multidisciplinaire samenwerkingen bevorderen en kunstenaars van verschillende Caribische eilanden een platform bieden. Er werden meer dan twintig inzendingen ontvangen van dichters en visuele artiesten uit Saba, Sint-Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao. De deelnemers stuurden een concept in van hun cinepoem in woord en beeld, waarbij veel inzendingen maatschappelijke thema’s behandelden zoals mentale gezondheid, respect voor ouderen en milieuvraagstukken.

Coaches

De jury, bestaande uit de directie van Wintertuin Curaçao en coaches Sharelly Emanuelson en Juan-Carlos Goilo, was onder de indruk van de hoge kwaliteit en diversiteit van de inzendingen. Dit maakte het kiezen van de winnaars een uitdagende taak. De winnende duo’s gaan de komende maanden aan de slag om hun cinepoems onder begeleiding van de coaches verder te ontwikkelen. De premières van deze werken vinden plaats tijdens het volwassenenprogramma van de zesde editie van het Wintertuin Curaçao Festival op 21 september. De kaartverkoop voor het festival is al begonnen, met nog enkele early bird-kaartjes beschikbaar bij verschillende verkooplocaties en online.