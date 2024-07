Cultuur en muziek Kaya Kaya lanceert Happy Kaya Hours voor bewoners Dick Drayer 20-07-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Kaya Kaya introduceert een nieuw concept speciaal voor de bewoners van Otrobanda: Happy Kaya Hours. Deze bijeenkomsten, gericht op uitwisseling en dialoog, bespreken de ontwikkeling van de wijk met bewoners, partners en organisatoren van Kaya Kaya. De eerste Happy Kaya Hour vindt plaats vandaag plaats in de Frederikstraat naast de Netto Bar.

De Happy Kaya Hour begint om 18:00 uur en eindigt om 22:00 uur. Het programma omvat podcasts, quizzen, de kans om entreekaarten te winnen en entertainment van een DJ. Deelnemers kunnen praten over de geschiedenis, het samenleven en de toekomst van Otrobanda. Tijdens deze eerste bijeenkomst start ook de verkoop van Early Bird-tickets voor het festival. De andere Happy Kaya Hours vinden plaats op 3 en 17 augustus.

Zaterdag 24 augustus viert Kaya Kaya de 7e editie in de straten van Ser’i Otrobanda. Kaya Kaya is meer dan een festival; het is een beweging die de sociaal-economische, culturele en infrastructurele ontwikkeling van Otrobanda bevordert. Het doel van elke editie is het stimuleren van lokaal talent, het ondersteunen van kleine bedrijven en het creëren van een platform voor hen om zich te profileren. Dit draagt bij aan een duurzame verbetering van de levenskwaliteit in de wijk.

Dit jaar worden de inspanningen om de stem van de bewoners te versterken nog intensiever. De deelname van bewoners aan de ontwikkeling van hun eigen buurt is essentieel. Kaya Kaya brengt de publieke, private en sociale sectoren samen om bij te dragen aan verdere ontwikkeling in Otrobanda.

Een andere primeur dit jaar is het Kaya Kaya Kunsthuis tijdens de kunstweek, waar de ontwikkelingen van de afgelopen zes jaar worden geïllustreerd. De verkoop van kunstwerken wordt opnieuw geïnvesteerd in het festival en de wijk.

Tijdens het festival op 24 augustus is er ook een gebied exclusief voor de bewoners van Otrobanda, waar zij hun producten kunnen verkopen. Als onderdeel van de gemeenschapsbenadering introduceert Kaya Kaya een trainingsprogramma voor bewoners die hun producten willen verkopen tijdens het festival. “We zijn erg blij dat 23 bewoners deelnemen aan het programma om zichzelf als ondernemer te ontwikkelen,” aldus een woordvoerder. Het Vendor Empowerment-programma bestaat uit vier trainingen met onderwerpen zoals budgettering, promotie, marketing en verkoop van producten. De trainingen vinden plaats in de Kaya Kaya Hub in Breedestraat Otrobanda.

De gemeenschap van Curaçao wordt uitgenodigd om aanstaande zaterdag hun Kaya Kaya-tickets te halen en de wijk te steunen tijdens de eerste Happy Kaya Hour.

