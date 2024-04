Cultuur en muziek Captain Scotty is jarig en deelt uit Dick Drayer 29-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In verband met zijn verjaardag heeft de toeristengids Ramiro ‘Captain Scotty’ Schotborgh op zaterdag 27 april een gratis feest aangeboden voor de geestelijk gehandicapte bewoners van Huize Jos Wouter i Kasa Kayena.

Al vanaf de tijd dat hij bij KLM werkte en dat hij leider was van de carnavalsgroep Pa Tapa Tapasolo, maar ook daarna toen hij al met pensioen was en de carnavalsgroep had omgebouwd tot een organisatie voor sociaal-culturele projecten, bleef Ramiro Schotborgh actief.

Hij volgde een cursus voor toeristengids om eilandbezoekers, vooral cruise toeristen, honderduit te vertellen over de geschiedenis, de gebruiken en de atracties van zijn eiland. Dit werk doet hij al vijf jaar met plezier. In deze functie heeft hij naam gemaakt als Captain Scotty.

Nu heeft hij meer tijd voor sociale projecten. Tien jaar lang heeft hij gratis Sinterklaas feesten en Jump Ins georganiseerd voor bewoners van de tehuizen Huize Jos Wouter en Kas Kayena op Muizenberg die opereren onder SGR-vlag. “Elke keer als ze me tegenkomen, vragen ze me wanneer we weer iets voor hen organiseren? Ik heb al enige tijd niets meer voor hen op poten gezet. Dit voelt als een enorme last voor me en daarom had ik besloten om weer een feest voor hen te organiseren op die 27e april in de late namiddag en vroege avond”.

Tijdens dit feest heeft de bekende gitarist Hubert Scherptong die avond de muziek verzorgd.