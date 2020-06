Caribisch Netwerk-journalist Sharina Henriquez zet aangifte door

2 Gedeeld

Foto – Korps Politie Aruba

Oranjestad – Caribisch Netwerk-journalist Sharina Henriquez heeft aangifte gedaan vanwege haar arrestatie eind maart op Aruba. Zij vindt die onterecht. Ook vind ze dat ze daardoor imagoschade heeft opgelopen.

Zij werd aangehouden toen ze voor haar werk tijdens de avondklok buiten was. De zaak is inmiddels geseponeerd door het Openbaar Ministerie, maar de journaliste zet haar aangifte door. Ze wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en Reporters without Borders.

