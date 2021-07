Carnaval 2022 nog niet zeker

WILLEMSTAD – Het is nog niet vastgesteld dat in 2022 weer carnaval georganiseerd kan worden op Curaçao. Dat meldt het Antilliaans Dagblad op basis van uitspraken van Sithree ‘Cey’ van Heydoorn.

Volgens de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport moet het carnaval mogelijk worden aangepast. Maar daarover is nog geen besluit gevallen. Het advies van het crisisteam is beslissend in de Ministerraad omdat de gevolgen van een groots carnavalsfeest verwoestend kunnen zijn, aldus Van Heydoorn.

Lees ook: