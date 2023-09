Categorie 3 orkaan Lee ruim boven de eilanden langs

PHILIPSBURG – Sint Maarten en de andere eilanden kunnen opgelucht ademhalen. Categorie 3 orkaan Lee gaat ruim ten noorden voorbij. Om vijf uur vanochtend bevond het centrum van orkaan Lee zich 620 kilometer.

Lee beweegt zich met een snelheid van 19 kilometer per uur naar het westnoordwesten, en deze beweging zet naar verwachting voort tot en met begin volgende week met een aanzienlijke afname in voorwaartse snelheid.

Volgens de voorspelling passeert Lee ruim ten noorden van de noordelijke Leeward-eilanden, de Maagdeneilanden en Puerto Rico tot begin volgende week.

De maximale aanhoudende winden zijn momenteel ongeveer 185 kilometer per uur met hogere windstoten. Lee is een orkaan van categorie 3 op de Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Schommelingen in intensiteit zijn de komende dagen waarschijnlijk, maar Lee wordt verwacht een krachtige orkaan te blijven tot begin volgende week.

Risico’s

De golven gegenereerd door Lee beïnvloeden delen van de Kleine Antillen en zullen zich dit weekend westwaarts verspreiden naar de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico, Hispaniola, de Turks- en Caicoseilanden, de Bahama’s en Bermuda.

Deze zwellingen veroorzaken naar verwachting levensbedreigende branding en stroomomstandigheden. Gevaarlijke branding en stroming worden verwacht langs de meeste van de oostkust van de Verenigde Staten op zondag en maandag, en zullen gedurende de week verergeren.