CBS: Bonaire ging zo goed

13 Gedeeld

Kralendijk – Het aantal toeristen op Bonaire nam snel toe, voordat de Coronacrisis daar verandering in bracht.



In 2019 nam het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Bonaire ging met 7 procent toe, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim een derde van de 158.000 mensen die vorig jaar per vliegtuig een bezoek brachten aan Bonaire, kwam uit Nederland. Dat zijn voor een groot deel toeristen, maar ook bijvoorbeeld zakelijke reizigers of bezoekers van een trouwerij.



Er kwamen ook 458.000 toeristen met een cruiseschip naar het eiland, 15 procent meer dan een jaar eerder. Door de Coronacrisis is het groeiende toerisme abrupt tot stilstand gekomen.