Census 2021 jaar uitgesteld

WILLEMSTAD – Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de volkstelling een jaar uitgesteld. De laatste Census was in 2011. Voornaamste reden is dat door corona omstandigheden er niet geënquêteerd kan worden, maar ook het budget zou problemen opleveren, schrijft het AD.

In 2011 duurde de volkstelling negen dagen en gingen 2.100 interviewers de straat op. Bij de Census worden demografische gegevens verzameld en gegevens over gezondheid, onderwijs, arbeid en inkomen.

