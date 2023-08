Chauffeur ernstig ongeluk blijkt 12-jarig kind

WILLEMSTAD – De bestuurder die in de Welatinaweg in Heintje Kool een ernstig ongeval veroorzaakte, blijkt een kind van twaalf jaar. Hij botste in de auto tegen een lichtpaal en kwam tegen een muur van een huis. Na de botsing verliet de jonge bestuurder de plaats van het ongeval, maar keerde later terug. Een medepassagier raakte gewond.

De impact van de crash veroorzaakte aanzienlijke schade. Naast de beschadigde lichtpaal raakte ook de elektriciteitsvoorziening van de buurt verstoord. Bovendien brak een waterleiding, wat resulteerde in een lekkage die zich door de hele wijk verspreidde.

Vanwege de ernst van de situatie moesten de brandweerlieden een deel van het voertuig openknippen om de gewonde passagier te kunnen bevrijden. Zowel de jonge bestuurder als de passagier zijn met ambulances naar de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center gebracht voor verdere medische behandeling.

Het is nog onduidelijk hoe het kind van twaalf jaar oud achter het stuur van het voertuig terechtkwam.