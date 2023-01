WILLEMSTAD – Een Chinese Mini Market in de Wageningenstraat is zaterdag overvallen. Twee overvallers kwamen gewapend binnen met bedekt gezicht en eisten geld.

Ze rukten de kassalade vanachter de toonbank en gingen er vandoor met een witte Kia Picanto. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en is een onderzoek begonnen. Het is niet voor het eerst dat de Leman Mini Market slachtoffer is van een gewapende overval.

Foto – Èxtra