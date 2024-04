Sport Churandy wint zijn heat en zet vierde tijd neer op Curaçao Redactie 29-04-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – In zijn laatste race op Curaçao won Churandy Martina dit weekend zijn 100 meter heat met een tijd van 10,36 seconden. Dat deed hij op de baan waar hij zijn indrukwekkende carrière begon: het SDK-stadion in Brievengat. Bovendien was het voor het eerst in negentien jaar dat hij een wedstrijd op zijn eigen eiland liep.

De 39-jarige sprintveteraan eindigde op de 100 meter uiteindelijk als vierde in 10,36. Hensley Paulina, ook van Curaçao, won in 10,25.

“Heel bijzonder dat ik hier loop. De cirkel wordt rond”, zei Martina, die bezig is aan zijn laatste jaar als atleet, voorafgaand aan het sprinttoernooi op zijn geboortegrond.

Martina hoopt nog altijd op een zesde deelname aan de Olympische Spelen. Hij moet dan een plekje in de Nederlandse estafetteploeg op de 4×100 meter zien te bemachtigen.

Bonevacia

Liemarvin Bonevacia eindigde tijdens de Sprintfest op de 400 meter als tweede in 45,21, iets boven de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs (45,00). Taymir Burnet was de snelste bij de mannen op de 150 meter in 15,28.

Voor Burnet was het altijd een droom om op Curaçao terug te keren en te trainen in de warmte van het eiland. “Er staan vrienden van mij bij de training. Dat heb ik in Nederland niet. Ik vind het echt heel leuk.”

Een grote groep Nederlandse atleten bereidt zich op het Caribische eiland voor op de WK voor estafetteploegen komend weekend op de Bahama’s, waaronder Femke Bol en Lieke Klaver. Die hebben op het Curaçao Sprintfest hun persoonlijke records aangescherpt.

Bol deed dat op de 100 en de incourante 150 meter, Klaver verbeterde zichzelf op de 100 meter. Daar moeten olympische startbewijzen worden behaald door de estafetteploegen.