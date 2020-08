CMC betreurt werkonderbreking ziekenhuis

7 Gedeeld

Willemstad – Het Curaçao Medical Centre betreurt de werkonderbreking afgelopen woensdag in het ziekenhuis. Die was georganiseerd door vakbond CBV en een aantal van haar leden. Naar aanleiding van een arbeidsgeschil.

Het CMC zegt dat de plek om dit soort zaken te bespreken de vergadertafel is. Door de actie van de vakbond ondervonden ook patiënten en bezoekers van het CMC hinder. Het ziekenhuis wil niet uitweiden over het geschil in verband met de privacy van de oud-werknemer en de geldende arbeidsreglementen.

