CMC heeft eindelijk weer een MRI

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center CMC heeft een nieuwe MRI. Het apparaat kwam vandaag aan en zal de komende weken geïnstalleerd en getest worden.

De MRI-scan van het CMC is al maanden kapot. Alle patiënten die een scan nodig hebben, worden momenteel doorverwezen naar het Advent Ziekenhuis.

Het CMC zou zo’n 1,8 miljoen gulden aan inkomsten mislopen door het uitvallen van het apparaat. Maandelijks worden zo’n 200 tot 300 patiënten onderzocht met de MRI-scan.

De verkoper van de MRI, Philips Medical Systems Nederland, liet eerder weten dat er vertraging was optreden in de levering van de MRI-apparatuur vanwege een wereldwijd materiaaltekort en vertragingen in de logistiek.

De aankomst van de apparatuur op Curaçao is daarom pas nu in plaats van de oorspronkelijke datum van 15 november vorig jaar.

Inplannen

Het is de bedoeling dat de afdeling Radiologie in de eerste week van maart weer patiënten gaat ontvangen met MRI-afspraken. Tot die tijd blijven patiënten op Curaçao aan gewezen op het Advent Hospital. Alle nieuwe afspraken worden gecoördineerd door CMC-specialisten.

Een MRI-scan (Magnetic Resonance Rmaging) is een pijnloze test die zeer duidelijke en gedetailleerde beelden produceert van de organen en structuren in het lichaam.

Diagnose

MRI wordt in de geneeskunde veel gebruikt voor het stellen van een diagnose, het bepalen van het stadium van een ziekte en voor het opvolgen van patiënten zonder ze bloot te stellen aan gevaarlijke straling.

Vergeleken met CT-scans, duren MRI-scans vaak langer, maken de scanners veel meer lawaai en moeten mensen in een langere tunnel liggen. De scherpte van MRI-scans kan hoger zijn dan die van CT-scans, maar het is met name het contrast tussen de verschillende weefsels waardoor artsen een duidelijker beeld kunnen krijgen van eventueel letsel of ziekte binnenin het lichaam.