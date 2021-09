CMC ten einde raad

19 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het zorgbudget is op, schrijft het Antilliaans Dagblad. Alles wijst erop dat SVB-patiënten al binnenkort niet meer terecht kunnen bij het Curaçao Medical Center (CMC) voor de zogeheten electieve zorg. Acute zorg voor deze groep zal wel worden verleend.

Een uitnodiging gistermiddag van het CMC voor een spoedpersconferentie vandaag, doet vermoeden dat dit de zeer ernstige boodschap is die de directie van CMC zal moeten brengen. Patiënten die via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn verzekerd, maken 85 procent uit van alle in het CMC te behandelen personen.

